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Из-за обстрела РФ в Киевской области вспыхнул пожар на предприятии

Фото: российская атака повредила предприятие в Киевской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киевской области из-за ночного российского обстрела вспыхнул пожар на промышленном объекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслана Кравченко.

Отмечается, что в течение всей ночи враг атаковал область БпЛА и ракетами. Тревога длилась 4 часа, в регионе работали силы ПВО.

"В результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области. Пострадавшие отсутствуют", - сообщил Кравченко.

Он добавил, что продолжается ликвидация последствий пожара. Работают все оперативные службы.

В соцсетях обнародовали видео пожара на месте вражеского прилета:

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В ночь на 7 июня российские военные запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед".

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