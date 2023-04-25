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Из-за обстрела Купянска количество раненых возросло, есть погибшая. Зеленский показал видео

Фото: президент Владимир Зеленский заявил о 10 раненых и жертве из-за обстрела Купянска 25 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Купянска Харьковской области во вторник, 25 апреля, количество раненых возросло до 10 человек, известно об одном погибшем человеке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook президента Украины Владимира Зеленского.

"Купянск, центр города, краеведческий музей. Сейчас известно о погибшей работнице музея и десяти раненых. Под завалами еще есть люди. Ликвидация последствий обстрела продолжается. Привлечены все необходимые службы", - рассказал он.

По словам президента, страна-террорист делает все, чтобы уничтожить украинцев полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварскими методами убивая украинцев.

"Не имеем права об этом забывать ни на секунду. Мы и будем отвечать!" – заверил он.

Как сообщалось, во вторник, 25 апреля, российские оккупанты обстреляли центр Купянска Харьковской области. Сначала было известно о 5 раненых, под завалами есть люди.

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харков