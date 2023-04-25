Из-за обстрела Купянска количество раненых возросло, есть погибшая. Зеленский показал видео

"Купянск, центр города, краеведческий музей. Сейчас известно о погибшей работнице музея и десяти раненых. Под завалами еще есть люди. Ликвидация последствий обстрела продолжается. Привлечены все необходимые службы", - рассказал он.

По словам президента, страна-террорист делает все, чтобы уничтожить украинцев полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварскими методами убивая украинцев.

"Не имеем права об этом забывать ни на секунду. Мы и будем отвечать!" – заверил он.