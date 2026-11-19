В университете подчеркнули, что центральный корпус является объектом культурного наследия Киева и памятником истории. Он важен не только для коллектива вуза, но и для наследия столицы в целом.

В заведении отметили, что удары РФ вредят не только зданиям, но и образованию и науке в Украине.

Несмотря на повреждения, университет продолжает работать и обучать студентов.

Фото: атака РФ повредила исторический корпус Драгоманова университета в Киеве (facebook.com/udu.dragomanova)

"Поврежденное отстроим, но сохраним самое важное - людей, знания, ценности и веру в Украину", - говорится в сообщении.