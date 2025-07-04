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Из-за обстрела Киева часть автобусов и троллейбусов курсирует с ограничениями: подробности

Пятница 04 июля 2025 08:20
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Из-за обстрела Киева часть автобусов и троллейбусов курсирует с ограничениями: подробности Фото: из-за обстрелов Киева часть автобусов и троллейбусов курсирует с ограничениями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Киеве после ночного обстрела общественный транспорт на правом берегу курсирует с определенными ограничениями, часть маршрутов сокращена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

Так, в результате ночной атаки на Киев движение транспорта на улицах Жмеринской и Якуба Коласа, а также на проспекте Отрадном частично перекрыто.

Из-за этого движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано. Троллейбусы № 27 курсируют только до Индустриального моста.

Также в связи с ночным обстрелом столицы изменены маршруты ряда автобусов:

  • № 78 - от ст.м. "Васильковская" до Кольцевой дороги;
  • № 9 - в направлении ст. м. "Лукьяновская" по маршруту № 69;
  • № 69 - в направлении ул. Литвиненко-Вольгемут по маршруту № 9;
  • № 2 - от ул.Шолуденко до ст. "Киев-Волынский" без заезда на ул. Вахтанга Кикабидзе;
  • № 75 - с ул. Григория Гуляницкого без заезда на остановки "Луговая", "Набережная", "Шевченко", "Поликлиника".

Обстрел Киева 4 июля

Войска РФ сегодня ночью, 4 июля, атаковали Киев дронами-камикадзе и ракетами разных типов. Воздушную тревогу в Киеве объявили в 17:15 из-за угрозы атаки дронов. Она продолжалась до 19:24, однако уже в 20:00 сирены прозвучали снова.

В ночь на 4 июля в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Столица находилась под комбинированной атакой российских террористов: били баллистикой и дронами.

Известно, что более 20 жителей Киева пострадали в результате ночной атаки врага на город. Пять человек получают помощь амбулаторно, 14 - госпитализировали.

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