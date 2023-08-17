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Из-за обстрела Днепропетровской области 10 тысяч человек оставались без света

Иллюстративное фото: из-за обстрела Днепропетровской области 10 тысяч человек оставались без света (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня под утро российские военные обстреляли Днепропетровскую область, из-за чего электроэнергия исчезала у 10 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Громко было в Новомосковском районе. Но, к счастью, местных жителей не задело", - написал он.

При этом тысячи человек оставались без электричества в двух населенных пунктах. Специалисты уже устранили проблему и заживили дома.

Обстрелы Днепропетровской области

Днепропетровская область находится вблизи линии фронта, поэтому россияне регулярно обстреливают населенные пункты вблизи линии огня.

В частности, вчера оккупанты атаковали Синельниковский район, в результате чего один человек погиб, а 6 получили ранения. Там также повреждено сельскохозяйственное предприятие, учебное заведение и побиты автомобили.

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Днепропетровская область