Из-за обстрела Днепропетровской области 10 тысяч человек оставались без света

Сегодня под утро российские военные обстреляли Днепропетровскую область, из-за чего электроэнергия исчезала у 10 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Громко было в Новомосковском районе. Но, к счастью, местных жителей не задело", - написал он.
При этом тысячи человек оставались без электричества в двух населенных пунктах. Специалисты уже устранили проблему и заживили дома.
Днепропетровская область находится вблизи линии фронта, поэтому россияне регулярно обстреливают населенные пункты вблизи линии огня.
В частности, вчера оккупанты атаковали Синельниковский район, в результате чего один человек погиб, а 6 получили ранения. Там также повреждено сельскохозяйственное предприятие, учебное заведение и побиты автомобили.
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