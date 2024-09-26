Из-за ночной атаки на Киев двое пострадавших, в том числе ребенок

Атака РФ по Украине

Российские войска запустили по Украине 78 дронов-камикадзе и шесть ракет в ночь на 26 сентября. ПВО сбила четыре ракеты и 66 дронов.

Оккупанты атаковали Одесскую область, Киев и Запорожье. Причем, по Запорожью РФ ударила КАБами. В городе восемь человек пострадали, а в Одесском районе погибла женщина.

Также были атакованы два энергообъекта в Николаевской области и на Прикарпатье. В Ивано-Франковской области, в частности, без света частично остался центр Ивано-Франковска. Есть отключения и на юге.

Подробнее о последствиях атаки РФ по Украине 26 сентября - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.