RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за ночной атаки на Киев двое пострадавших, в том числе ребенок

Фото: из-за ночной атаки на Киев двое пострадавших, в том числе ребенок (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за атаки на Киев ночью и утром 26 сентября пострадали двое людей. Один из них - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Два человека пострадали: мужчина получил ранения, у его ребенка острая реакция на стресс", - рассказали в ГСЧС.

Кроме того, в результате падения обломков БПЛА в Киеве повреждения получили 4 многоквартирных дома и 20 автомобилей, произошла разгерметизация газовой трубы.

Атака РФ по Украине

Российские войска запустили по Украине 78 дронов-камикадзе и шесть ракет в ночь на 26 сентября. ПВО сбила четыре ракеты и 66 дронов.

Оккупанты атаковали Одесскую область, Киев и Запорожье. Причем, по Запорожью РФ ударила КАБами. В городе восемь человек пострадали, а в Одесском районе погибла женщина.

Также были атакованы два энергообъекта в Николаевской области и на Прикарпатье. В Ивано-Франковской области, в частности, без света частично остался центр Ивано-Франковска. Есть отключения и на юге.

Подробнее о последствиях атаки РФ по Украине 26 сентября - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевОбстрелы Киева