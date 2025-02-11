Из-за недостатка газа промышленность несет дополнительные убытки, - Макогон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего главы "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергея Макогона.

Он рассказал, что сейчас в украинских хранилищах газа исторически низкие запасы за все предыдущие зимы.

Макогон объяснил, что нужно делать, чтобы уменьшить риски для этого отопительного сезона.

"Чтобы уменьшить риски надо увеличивать импорт и/или сокращать потребление газа. Нафтогаз уже начал срочно импортировать газ. По информации от Reuters, сейчас в Украину импортируется 16.3 млн м3 в сутки. Теоретически Украина может гарантированно импортировать 50 млн м3 газа, но мы должны понимать, что это будет стоить очень дорого, потому что цены в ЕС сейчас на пике и достигли 600 евро за тыс м3", - добавил он.

Макогон говорит, что в условиях нехватки газа в Украине могут ввести отключения газа.

"Население отключается в последнюю очередь, поэтому не стоит волноваться. В первую очередь отключаются промышленные потребители. Возможно перевод ТЭЦ/ТЭС на мазут и уголь и т.д.", - пояснил он.

Бывший Глава ОГТСУ добавил, что отключение для промышленности нанесут дополнительные убытки бизнесу.

"Я даже не считаю дополнительные убытки для промышленных потребителей, которые будут вынуждены временно остановить производство, если будут введены ограничения на потребление газа", - подытожил он.

Недавно временная следственная комиссия по энергетике инициировала аудит "Нафтогаза" из-за дефицита газа.