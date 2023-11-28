Из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, еще 23 пострадали, - МВД

"В результате усложнения погодных условий погибли 10 человек - в Одесской, Харьковской Николаевской областях и в Киеве. Еще 23 человека пострадали, среди них есть 2 ребенка", - сообщил Клименко.

Также министр проинформировал о ликвидации последствий непогоды по состоянию на утро вторника, 28 ноября.

Одесская область

Подразделения ГСЧС привлекались к помощи 254 раза. Отбуксировано 849 автомобилей, в том числе 24 автобуса и 17 автомобилей экстренной помощи. Оказана помощь 2498 людям, в том числе 162 детям.

Из-за непогоды 5 человек погибли, еще 15 - пострадали.

На участках дорог М-05 и М-15 организовано движение в реверсном режиме.

Николаевская область

Спасатели выезжали на вызовы 66 раз, отбуксировали 144 автомобиля. На некоторых отрезках дорог движение остается усложненным. В области 2 человека погибли, еще 2 - пострадали.

Последствия непогоды

По словам Клименко, 8 автодорог в Николаевской и Кировоградской областях остаются перекрытыми для движения.

Также обесточены 411 населенных пунктов в 11 областях Украины.

Всего отбуксировано из переметов 1530 транспортных средств.

На государственном и региональном уровнях функционируют штабы по ликвидации последствий непогоды.

Фото: ликвидация последствий непогоды в Украине (t.me/Klymenko_MVS/520)

Непогода в Украине

Напомним, 26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения рядом трасс. Только через несколько часов утром произошло почти 50 ДТП. Все подробности - в материале РБК-Украина по ссылке.

На утро 27 ноября из-за непогоды в Украине без света было более 2 тысяч населенных пунктов. Добавим, что на временно оккупированных территориях нашего государства также была пропажа электроэнергии и разрушения инфраструктуры и т.п. В частности, представители оккупационной "администрации" Крыма говорили, что без света было 425 тысяч человек.

Также сообщалось, что в Одессе нашли тела трех человек. Вероятно, они умерли из-за переохлаждения, вызванного непогодой в городе.