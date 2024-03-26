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Из-за масштаба разрушений на восстановление энергообъектов нужно много времени, - ДТЭК

Фото: из-за масштаба разрушений на восстановление энергообъектов нужно много времени (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Значительный масштаб разрушений мешает быстрому восстановлению энергетической системы после последних обстрелов и на ремонт некоторых поврежденных энергетических объектов уходит много времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"Что касается сроков восстановления, то, к сожалению, из-за таких системных и серьезных повреждений говорить о скором восстановлении мы не можем. Работает очень много людей над восстановлением, но из-за масштаба разрушения восстановления будет занимать даже не недели. Для некоторых объектов это месяцы и даже больше", - сказал он.

Сахарук объяснил, что такое большое оборудование, как трансформаторы, генераторы и турбины, просто не хранится в запасе на складах, потому что оно изготавливается обычно в единственном экземпляре под конкретные потребности и объекты.

Исполнительный директор ДТЭК отметил, что также есть высокотехнологичное оборудование, которое не производится в Украине и его нужно искать за границей.

Он добавил, что поэтому сейчас нужно консолидировать усилия всех участников процесса восстановления энергосистемы: энергокомпаний, министерства и доноров, которые оказывали и оказывают помощь, без которых рассчитывать на полное восстановление будет крайне трудно.

Напомним, 22 марта россия нанесла массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. В результате этой атаки ДТЭК Рината Ахметова потерял около половины своих мощностей.

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