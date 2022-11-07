Через Мариуполь идут большие колонны техники. Оккупанты строят оборону вокруг города

"Грузовики, вероятно, с личным составом. Можно предположить, что машины сворачивают с трассы где-то в Волновахе. Потому что везут подкрепление именно туда, где 155-я бригада российских морпехов отказалась наступать", - говорится в сообщении.

Кроме того, как пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, вокруг города оккупанты начали строить линию обороны.

"Два мини-завода по производству бетона, которые смонтировали в Мариуполе, работают на фронт. Производят противотанковые бетонные "пирамидки", которые частично везут в сторону Запорожья и Херсона", - рассказал он.

Частично устанавливают в районе трассы между Мариуполем и пгт. Никольское. Также значительно усиливают направление с севера в с. Старый Крым.