RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Через Мариуполь идут большие колонны техники. Оккупанты строят оборону вокруг города

Фото: в Мариуполе 7 ноября фиксируют активное движение вражеской техники (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Через Мариуполь второй день подряд идут огромные колонны с техникой в направлении Донецка. Кроме того, оккупанты занимаются укреплением города и строят оборону

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Грузовики, вероятно, с личным составом. Можно предположить, что машины сворачивают с трассы где-то в Волновахе. Потому что везут подкрепление именно туда, где 155-я бригада российских морпехов отказалась наступать", - говорится в сообщении.

Кроме того, как пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, вокруг города оккупанты начали строить линию обороны.

"Два мини-завода по производству бетона, которые смонтировали в Мариуполе, работают на фронт. Производят противотанковые бетонные "пирамидки", которые частично везут в сторону Запорожья и Херсона", - рассказал он.

Частично устанавливают в районе трассы между Мариуполем и пгт. Никольское. Также значительно усиливают направление с севера в с. Старый Крым.

Напомним, что стоимость ущерба, который россияне нанесли Мариуполю, составляет до 14,5 миллиарда долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь