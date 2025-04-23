Из-за манипуляций с тарифами и маршрутами "Укрзализныця" может потерять клиентов, - EBA

"Укрзализныця" начала формировать новые маршруты поездов в порты "Одесса" и "Черноморск": теперь расстояния стали длиннее иногда на 200 км, из-за чего значительно увеличился грузовой тариф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение EBA.

В Европейской бизнес ассоциации (EBA), в свою очередь, призвали УЗ отказаться от этой практики, и ориентироваться на кратчайшие маршруты при тарификации железнодорожных перевозок, как это принято в ЕС. Иначе наша продукция потеряет конкурентоспособность, а сама УЗ потеряет клиентов.

"Использование более длинных маршрутов приводит к необоснованному росту стоимости перевозок, создает серьезное давление на экспортеров и снижает конкурентоспособность украинской продукции на международных рынках. По мнению экспертов Ассоциации, такая практика тарификации "Укрзализныци" может иметь негативные последствия не только для украинского бизнеса, а в долгосрочной перспективе - и для самого общества. Подорожание перевозок заставит клиентов переориентироваться на альтернативные виды транспорта, что потенциально приведет к уменьшению объемов перевозок и, соответственно, доходов", - отметили в EBA.

Использование кратчайших маршрутов выгодно и самому оператору инфраструктуры, напомнили в Ассоциации: оптимизация маршрутов будет способствовать равномерному распределению нагрузки на сеть, снизит риски перегрузки отдельных участков и повысит общую эффективность и предсказуемость работы системы.

"Сейчас ведется работа над новым законопроектом, который будет регулировать функционирование рынка железнодорожного транспорта. В нем чрезвычайно важно предусмотреть стимулирование перевозок по кратчайшим маршрутам, и предусмотреть механизмы, которые делают невозможным непроизводительное использование пропускной способности инфраструктуры и оперативное перераспределение неиспользованных мощностей", - подчеркнули в EBA.

Там также напомнили, что в ЕС, куда интегрируется Украина, тарификация инфраструктурных услуг происходит с учетом фактически пройденного расстояния. Поэтому УЗ должна пересмотреть подходы к определению тарифного расстояния и расчету платы за перевозку грузов.

"Бизнес-сообщество призывает отменить введенные изменения тарифных расстояний между транзитными пунктами в направлении морских портов "Черноморск" и "Одесса", и обеспечить равные условия движения для всех портов", - резюмировали в EBA.

Напомним, ранее крупнейший частный инвестор Украины, предприятие АрселорМиталл Кривой Рог пригрозило "Укрзализныце" иском из-за изменения грузового тарифа - ведь новые маршруты, которые сформировала компания, значительно длиннее, а изменения - искусственные и безосновательные. В компании заявили, что такие изменения являются злоупотреблением монопольным положением, и что они готовы обратиться в Антимонопольный комитет, чтобы разобраться в ситуации.