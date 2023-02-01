Из-за кризиса в металлургии экономика Украины потеряла 30%, - эксперты

Из-за разрушения производственных мощностей и блокирования логистики металлургическая отрасль в 2022 году обвалилась почти на 70%. Это больно ударило по украинской экономике, ведь исторически металлургия в стране формировала большую долю ВВП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экспертов для Focus .

Так, директор аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital Дмитрий Чурин напомнил, что агрессия России еще в 2014-2015 годах привела к потере ряда металлургических предприятий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Разрушение "Азовстали" и "Мариупольского металлургического комбината" привело к болезненному удару по всей украинской промышленности, поскольку металлургическая отрасль связана с достаточно длинной цепью вспомогательных секторов, которые вместе формировали мощную добавленную стоимость для экономики страны", - добавил он.

На два мариупольских предприятия приходилось около 40% производства украинской стали. И поскольку металлургический сектор исторически вносит существенный вклад в украинский ВВП, потери металлургии больно ударили по экономике, которая по итогам 2022 года просела более чем на 30%.

В инвесткомпании Eavex Capital в относительных цифрах оценивают падение производства стали в Украине почти в четыре раза. В металлургическом экспорте ситуация также неутешительная, указывает издание: по их данным, в 2021 году черные металлы были самой мощной статьей в структуре украинской внешней торговли – $13,95 млрд (+81,4% по сравнению с 2020 годом).

"На черные металлы пришлось 20,5% общего объема экспортных поступлений в Украину. А в 2022 году поступления от экспорта черных металлов сократились до $4,533 млрд (-67,5% по сравнению с 2021 годом), а доля в структуре экспорта с 20,5% снизилась до 10,26%", - резюмировали аналитики.

Напомним, ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что ГМК сектор находится в состоянии тяжелого кризиса и для восстановления нуждается в государственной поддержке, в том числе - в вопросах тарифной политики, которая должна быть последовательной и прогнозируемой.