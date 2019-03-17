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Через КПВВ на Донбасі за тиждень не пропустили 174 осіб

Новини » Суспільство    17.03.2019 - 20:43
Через КПВВ на Донбасі за тиждень не пропустили 174 осіб
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Відмови здійснювалися через відсутність необхідних документів

За минулий тиждень через КПВВ на лінії розмежування в межах Донецької та Луганської областей не пропустили 174 осіб у зв’язку з відсутністю необхідних документів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook штабу операції Об'єднаних сил (ООС). 

Як зазначається, протягом тижня усі КПВВ працювали у штатному режимі. За цей час через лінію розмежування прослідувало 261 тисяча громадян та 32 тисячі транспортних засобів. Зокрема, на контрольовану територію прослідувало 19 внутрішньо-переміщених осіб, що залишили свої оселі на тимчасово окупованій території України через складну соціально-економічну ситуацію.

Під час здійснення контрольно-перевірочних заходів прикордонниками на контрольних пунктах в’їзду-виїзду виявлено 24 паспортні документи України з ознаками часткової підробки та 6 незаконних ідентифікаційних документів, виданих окупаційною адміністрацією РФ.

За адміністративні правопорушення до відповідальності в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування притягнуто 7 громадян, відносно яких встановлено, що вони перетнули державний кордон України з Російською Федерацією в недіючих пунктах пропуску на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону.

РБК-Україна писало, що контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 16 березня, перетнули 41,6 тис. осіб.

Нагадаємо, від початку цієї доби, 17 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників й застосовуючи озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

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