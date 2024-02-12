Из-за госпитализации Остин отменил поездку в Брюссель. Новый "Рамштайн" проведут онлайн

Глава Пентагона Ллойд Остин отменил свою поездку в Брюссель, где должно было пройти 19-е заседание контактной группы в формате "Рамштайн" из-за срочной госпитализации.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет Reuters.
По словам источника,
Накануне вечером стало известно, что 70-летний глава Минобороны США Ллойд Остин снова был госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем. Как рассказал пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, все руководящие структуры государства проинформированы о ситуации.
Прежде 15 января министра выписали из больницы, и через несколько дней он вернулся к полноценной работе.
Напомним, ранее в декабре прошлого года у главы Пентагона обнаружили рак простаты. 1 января Ллойд Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после плановой медицинской процедуры.
Добавим, что Пентагон тогда обнародовал информацию об этом только через 4 дня после доставки министра в больницу. Президент Штатов Джо Байден заявил, что со стороны Остина было ошибкой не сообщить о своей госпитализации. После этого Остин принес извинения во время телевизионного брифинга. 29 февраля он должен дать показания перед Конгрессом об этой ситуации.
Ранее стало известно, что министры обороны членов Североатлантического альянса встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 февраля 2024 года. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины, организованное США, состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля.
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