Из-за госпитализации Остин отменил поездку в Брюссель. Новый "Рамштайн" проведут онлайн

По словам источника,

Что предшествовало

Накануне вечером стало известно, что 70-летний глава Минобороны США Ллойд Остин снова был госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем. Как рассказал пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, все руководящие структуры государства проинформированы о ситуации.

Прежде 15 января министра выписали из больницы, и через несколько дней он вернулся к полноценной работе.

Напомним, ранее в декабре прошлого года у главы Пентагона обнаружили рак простаты. 1 января Ллойд Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после плановой медицинской процедуры.

Добавим, что Пентагон тогда обнародовал информацию об этом только через 4 дня после доставки министра в больницу. Президент Штатов Джо Байден заявил, что со стороны Остина было ошибкой не сообщить о своей госпитализации. После этого Остин принес извинения во время телевизионного брифинга. 29 февраля он должен дать показания перед Конгрессом об этой ситуации.

Что известно о "Рамштайне-19"

Ранее стало известно, что министры обороны членов Североатлантического альянса встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 февраля 2024 года. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины, организованное США, состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля.

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