RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за глобального IT-сбоя вышли из строя 8,5 млн компьютеров по всему миру

Фото: из-за IT-сбоя вышли из строя 8,5 млн компьютеров по всему миру (unsplash com)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за технического IT-сбоя по всему миру вышли из строя 8,5 млн компьютеров из Windows. Это меньше 1% всех машин Windows в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сбой произошел из-за охранной компании CrowdStrike, которая отправила поврежденное обновление программного обеспечения.

"Сейчас мы оцениваем, что обновление CrowdStrike повлияло на 8,5 миллиона устройств Windows", - заявляют в Microsoft.

Компания отмечает, что может очень точно определить, сколько устройств выключилось из-за сбоя, поскольку она имеет телеметрию производительности многих по их подключениям к интернету.

BBC называет недавний сбой одним из худших киберинцидентов в истории. Ближайший к этому кибератака WannaCry в 2017 году. Тогда было поражено около 300 тысяч компьютеров в 150 странах. Спустя месяц после этого произошла атака под названием NotPetya.

Также в 2021 году произошел серьезный сбой в компании Meta (она управляет Instagram, Facebook и WhatsApp). Сбой продолжался шесть часов.

Глава CrowdStrike Джордж Курц призвал пользователей быть осторожными, поскольку на фоне сбоя активизировались хакеры.

Глобальный сбой IT-систем

Один из самых масштабных IT-сбоев произошел в пятницу, 19 июля, во время которого вышли из строя компьютеры с операционной системой Windows. Причиной была ошибка в программном обеспечении CrowdStrike.

Оружие фиксировалось по всему миру, в том числе и в Украине. Наблюдались проблемы в работе "Новой почты", Monobank, "Сенс Банк".

Детальнее о глобальном сбое и его последствиях - в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Windows