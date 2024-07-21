Из-за глобального IT-сбоя вышли из строя 8,5 млн компьютеров по всему миру

Сбой произошел из-за охранной компании CrowdStrike, которая отправила поврежденное обновление программного обеспечения.

"Сейчас мы оцениваем, что обновление CrowdStrike повлияло на 8,5 миллиона устройств Windows", - заявляют в Microsoft.

Компания отмечает, что может очень точно определить, сколько устройств выключилось из-за сбоя, поскольку она имеет телеметрию производительности многих по их подключениям к интернету.

BBC называет недавний сбой одним из худших киберинцидентов в истории. Ближайший к этому кибератака WannaCry в 2017 году. Тогда было поражено около 300 тысяч компьютеров в 150 странах. Спустя месяц после этого произошла атака под названием NotPetya.

Также в 2021 году произошел серьезный сбой в компании Meta (она управляет Instagram, Facebook и WhatsApp). Сбой продолжался шесть часов.

Глава CrowdStrike Джордж Курц призвал пользователей быть осторожными, поскольку на фоне сбоя активизировались хакеры.