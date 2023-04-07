Из-за экспорта металлолома в ЕС Украина теряет средства дважды, - эксперт

По его словам, объемы заготовки лома за год сократились почти на 80%. В то же время экспорт резко возрос: только за первые два месяца 2023 г. было вывезено около 25 тыс. тонн, что почти на 60% больше, чем в ноябре-декабре 2022 г. Учитывая темпы роста экспортного показателя, в конце года можно увидеть цифру и в 250 или даже в 300 - 400 тыс. тонн экспорта - что неприемлемо для рынка, который может едва собрать около 1 млн тонн металлолома в год.

"Иронично, что Украина ничего не зарабатывает на экспорте лома. Ведь вывозят сырье через Евросоюз, где действует льготная экспортная пошлина в размере 3 евро, и уже оттуда - перенаправляются к реальным клиентам. Экспортировать сырье сразу к клиентам стоило бы 180 евро экспортной пошлины - и на этом украинский бюджет уже потерял 350 миллионов гривен. Неудивительно, что экспортные схемы уже заинтересовались в ГБР: там начали расследование", - подчеркнул Каленков.

Также, по его словам, теряет Украина и на возможности экспортировать продукцию с более высокой добавленной стоимостью - ведь тонна металлолома, переработанная на сталь в Украине, дает в бюджет в десять раз больше денег, чем экспортная пошлина в ЕС - около 300 долларов США за тонну.

"Вопрос, экспортировать сырье или оставлять его в стране для переработки, вообще не должен стоять - ведь выгода для страны очевидна. Если металлолом будет оставаться в стране, более 500 тысяч человек будут иметь работу, а страна будет иметь миллионы валютных поступлений от экспорта стали. От экспорта металлолома не выиграет никто. Поэтому сейчас власти должны действовать на опережение, и временно запретить экспорт - пока ситуация не стабилизируется и не перестанет угрожать национальной экономической безопасности", - резюмировал Каленков.