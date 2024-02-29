Через "Дію" пытались продать угнанное авто: Федоров рассказал, удалось ли это

"Через "Дію" пытались продать угнанное авто - но не смогли", - заявил министр.

Он сообщил, что реестр транспортных средств сразу проверяет авто по базам данных и реестрам. А значит сервис быстро отказывает, если

машина в розыске,

украдена,

арестована,

если ее пытается продать человек, который находится в розыске,

или если у человека поддельные документы.

"Поэтому продавать авто через Дію не только удобно, но и супербезопасно", - подчеркнул Федоров.

Что известно об услуге

Напомним, ранее мы писали, что перерегистрировать авто можно в несколько кликов в "Дії" без лишних проверок и посредников. Проверка авто и пользователей осуществляется автоматически без участия администратора.

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