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Через "Дію" пытались продать угнанное авто: Федоров рассказал, удалось ли это

Фото: из-за "Действия" пытались продать угнанный автомобиль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Через "Дію" пытались продать угнанное авто, однако благодаря базам данных сделать этого у мошенников не получилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Через "Дію" пытались продать угнанное авто - но не смогли", - заявил министр.

Он сообщил, что реестр транспортных средств сразу проверяет авто по базам данных и реестрам. А значит сервис быстро отказывает, если

  • машина в розыске,
  • украдена,
  • арестована,
  • если ее пытается продать человек, который находится в розыске,
  • или если у человека поддельные документы.

"Поэтому продавать авто через Дію не только удобно, но и супербезопасно", - подчеркнул Федоров.

Что известно об услуге

Напомним, ранее мы писали, что перерегистрировать авто можно в несколько кликов в "Дії" без лишних проверок и посредников. Проверка авто и пользователей осуществляется автоматически без участия администратора.

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Дия