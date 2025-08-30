RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Из-за действий Путина. Германия находится в конфликте с РФ, - Мерц

Фото: Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия в последнее время дестабилизирует большую часть Германии, в частности, влияя на ее инфраструктуру. Именно поэтому Москва находится в конфликте с Берлином.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LCI.

"(Российский диктатор Владимир - ред.) Путин дестабилизирует большую часть нашей страны. Он вмешивается везде. Именно поэтому, мы уже находимся в конфликте с Россией", - отметил канцлер Германии.

Он также подчеркнул, что Путин не готов действовать по общепринятым нормам международного права.

"Путин больше не уважает никакие международные договоренности. В этом новом мире мы сталкиваемся с главами государств, которые больше не готовы принимать общие правила международного права. Это не только Путин. То же самое касается Си Цзиньпина в Китае. То же самое с Северной Кореей", - добавил Мерц.

Глава немецкого правительства также уверен, что цивилизованные страны еще много лет будут вынуждены бороться с путинским режимом в РФ.

"Мы все надеемся, что однажды мы снова будем добрыми соседями с россиянами. Но, к сожалению, сегодня мы очень, очень далеки от этого. Я бы сказал, что этому путинскому режиму и всему, что является его частью, олигархам, этой клептократии, которая захватила государство, мы должны сказать "нет". Я думаю, что мы еще много лет будем сталкиваться с этим авторитарным режимом".

 

Германия усиливает вооруженные силы из-за угрозы РФ

Напомним, в июле правительство Мерца одобрило законопроект, призванный ускорить военное планирование и закупки. Это является частью усилий правящей коалиции по быстрому превращению бундесвера в самую сильную армию Европы.

Кроме того, ранее в Германии решили изменить конституционно закрепленные лимиты госдолга, чтобы обеспечить более высокие расходы на оборону.

Также сообщалось, что Германия готовит законопроект о военной службе, который может вернуть обязательный призыв. Власти стремятся увеличить численность армии на фоне угроз со стороны России.

