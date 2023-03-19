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Из-за дефицита живой силы оккупанты вынуждены возвращать в части раненых, - Генштаб

Фото: войска РФ из-за нехватки солдат вынуждены возвращать в части раненых (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ из-за дефицита живой силы после боев с большими потерями вынуждены возвращать в части раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Учитывая ситуацию, сложившуюся под Угледаром, военное российское руководство спешит направить усиление. С 13 марта, в 37-й отдельной мотострелковой бригаде 36-й армии Восточного ВО проводится боевое согласование подразделения "Шторм", - говорится в сообщении Генштаба.

Сообщается, что его готовят к отправке в Украину 24 марта. В бригаде значителен некомплект личного состава, поэтому командиры подразделений отзывают подчиненных с лечения и реабилитации. Военнослужащие жалуются на низкий уровень довольствия. Отмечается очень низкий уровень мотивации личного состава и большое количество попыток избежать отправки в район ведения боевых действий.

Ранее сообщалось, что российские войска не прекращают штурмовые действия на Донбассе, и накапливают силы в районе Авдеевки, пытаясь окружить город.

Также мы писали, что в Силах обороны раскрыли основной замысел Кремля по Авдеевке и планы оккупантов взять город в кольцо, в попытке локализовать находящиеся там силы ВСУ.

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