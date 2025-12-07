Из-за CBAM Украина рискует потерять собственный рынок цемента, - союз

Речь идет о возможном наплыве импортной продукции из третьих стран, которые потеряют доступ к рынку ЕС и будут искать новые направления сбыта. Одним из таких направлений может стать украинский рынок.

"До полномасштабной войны Украина производила 10-11 млн тонн цемента, а соседняя Турция - около 100 млн тонн. Сейчас турки пытаются продать свой товар куда угодно, потому что переживают экономический кризис. И они точно не будут медлить с возможностью зайти на украинский рынок, особенно под западные донорские средства", - говорит Салий.

По его словам, CBAM создает новую конфигурацию глобальной конкуренции. И если Евросоюз фактически будет закрывать рынок для тех производителей, которые не соответствуют требованиям по углеродному следу, то именно Украина может стать одной из наиболее уязвимых площадок для перераспределения потоков импорта.