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Из-за блокирования продаж лома УЗ недополучила около 1 млрд гривен, - GMK Center

Фото: из-за блокирования продаж лома УЗ недополучила около 1 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

С сентября прошлого года "Укрзализныця" прекратила реализацию металлолома. Это стало неожиданностью для рынка и довольно болезненно ударило по предприятиям, ведь с временной потерей части восточных территорий зависимость от поставок железной дороги возросла.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Центр транспортных исследований.

"По предварительным оценкам, на складах предприятий УЗ сейчас есть до 120-150 тыс. тонн металлолома. На текущий момент стоимость этого объема металлолома может составлять 0,9-1,2 млрд грн, которые недополучает УЗ. А государственный бюджет недополучил от реализации лома ориентировочно 200 млн грн", - указывает издание.

Отсутствие продаж также оказывает негативное влияние на украинских металлургов - ведь с запуском украинского черноморского коридора они получили возможность экспортировать грузы через порты Большой Одессы, и постепенно начали наращивать объемы производства.

"Для металлургических предприятий очень важны ритмичность и прогнозируемость поставок. Бизнес ожидает от УЗ поставок металлолома на рынок через систему Прозорро в объемах не меньших, чем запланировано, и по тем ценам, которые будут соответствовать рыночной конъюнктуре. В то же время бизнес отмечает: сейчас от объявления тендера до окончания отгрузки проходит 4-5 месяцев, а еще 2 месяца нужно на изготовление продукции. Поэтому необходимо работать над сокращением сроков поставки металлолома от УЗ до 2 месяцев", - пишет ЦТС.

Как известно, с сентября прошлого года Укрзализныця перестала выставлять на продажу свой металлолом на аукционы Прозорро. Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать металлолом в обход системы Прозорро - потому что эта схема, по всем признакам, содержала коррупционные риски.

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Укрзализныця