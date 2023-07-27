Из-за блокирования портов украинские ГОКи загружены на половину мощности, - исследование

"До начала войны основным потребителем украинской железной руды был Китай, но из-за блокады украинских морских портов поставки сырья в КНР стали экономически нецелесообразными. Поэтому ключевыми рынками экспорта руды стали страны ЕС", - указывает издание.

Больше украинской руды по итогам января-июня 2023 года потребляла Словакия - 30% (в денежном выражении). На втором месте Чехия - 24,7%, а на третьем - Польша - 19,6%. В то же время цифры остаются пессимистическими: экспорт руды в ЕС в 2022 году упал на 21,5% г/г.

"Общая ситуация среди основных производителей выглядит так: один из украинских ГОК сегодня не контролируется Украиной, ГОК группы "Метинвест" загружен лишь на 35-40% от довоенных показателей, ГОК "АрселорМиттал Кривой Рог" - на 40%, "Рудомайн" и Ferrexpo работают на 50% своих возможностей, а КЖРК - на 40-50% от мощностей довоенного периода", - отмечают аналитики.

Эксперты издания подчеркивают: системный кризис с объемами производства и экспортом может разрешиться только если порты Черного моря будут разблокированы и безопасны для судоходства. А пока они заблокированы, у металлургов возникают дополнительные проблемы с логистикой.

"На фоне отмены "зернового соглашения" агроэкспортеры еще больше давят на грузопоток из-за дунайских портов и западных железнодорожных пограничных переходов, снижая возможности и объемы экспорта продукции ГМК", - акцентируют исследователи.

Как сообщалось, в 2022 году украинские металлурги выплавили 6,26 млн. тонн стали, что на 70,69% меньше показателя предыдущего года. В результате Украина упала на 25 место в мировом рейтинге производителей стали, составляемом ассоциацией Worldsteel.

Ранее Федерация работодателей транспорта Украины опубликовала исследование, в котором отметила, что разблокирование экспорта через морские порты станет фундаментом восстановления экономики нашей страны и безопасности в целом регионе.

Это даст Украине 10% ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.