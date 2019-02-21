Через Австрію та Ліхтенштейн з українських банків вивели сотні мільйонів доларів, - DW

У справі уже 30 підозрюваних

В Антикоррупционной прокуратуре Австрии расследуют отмывание сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию и Лихтенштейн в оффшоры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что сейчас в деле уже 30 подозреваемых.

"Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Речь идет о частном австрийском банке среднего размера, который специализируется, главным образом, на управлении активами и фондовом менеджменте... Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения", - указывает издание.

При этом имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. Фонд гарантирования вкладов отмечает, что со счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 млн долларов и 75 млн евро.

Средства были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах - как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.

ФГВ отмечает, что из Meinl Bank вывели 38 млн долларов из Південкомбанку, 40 млн - из "Терра Банка", 39,5 млн долларов - из "ВиЭйБи Банка", 62 миллиона евро - из "Городского коммерческого банка" и 44 миллиона долларов - из банка "Киевская Русь".

Отмечается, что в течение 2014-2015 годов с помощью такой "схемы" из украинских банков было выведено всего 846 млн долларов и 75 млн евро. К списанию денег таким образом накануне введения временной администрации прибегли владельцы 14 украинских банков.

Расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляется и в Лихтенштейне. Деньги выводились через Bank Frick and Co. В частности, 25 млн было выведено из банка "Национальный кредит", 59 млн долларов - из банка "Финансы и Кредит" и 115 млн - из "Дельта Банка" Николая Лагуна.

"Банк Лагуна провел в общей сложности более масштабные сделки с использованием корреспондентских счетов по схеме back-to-back. Кроме, денег, выведенных через Лихтенштейн, из "Дельта Банка" было выведено 99 млн через австрийский Meinl Bank и почти 184 миллиона долларов через East-West United SA в Люксембурге", - пишет издание.

Напомним, в Германии правоохранители конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией.

Как писало РБК-Украина ранее, в Совете Европы заявили о значительных рисках отмывания денег в Украине.