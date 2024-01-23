Из-за атаки по Украине повредились электросети в двух областях: что известно

"После утреннего ракетного обстрела есть повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, восстановительные работы начались сразу после окончания воздушной тревоги.

Обстрел Украины

Российские войска устроили массированную ракетную атаку по Украине 23 января. О взрывах и "прилетах" сообщалось в Харькове, Киеве и Павлограде и Шостке Сумской области. В частности, в Киеве начались пожары припаркованных авто, домов и квартир, в одной из них нашли неразорвавшуюся часть ракеты. На данный момент известно о 21 пострадавшем.

Известно, что РФ совершила комбинированный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 враждебную цель. В частности, на Киев враг запустил около 20 ракет.

Подробнее о последствиях атаки РФ - в материале РБК-Украина.