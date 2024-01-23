RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за атаки по Украине повредились электросети в двух областях: что известно

Фото: из-за обстрела по Украины 23 января есть повреждения в электросетях в двух областях (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за ракетной атаки по Украине 23 января есть повреждения в сетях облэнерго в двух регионах. А именно в Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

"После утреннего ракетного обстрела есть повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, восстановительные работы начались сразу после окончания воздушной тревоги.

Обстрел Украины

Российские войска устроили массированную ракетную атаку по Украине 23 января. О взрывах и "прилетах" сообщалось в Харькове, Киеве и Павлограде и Шостке Сумской области. В частности, в Киеве начались пожары припаркованных авто, домов и квартир, в одной из них нашли неразорвавшуюся часть ракеты. На данный момент известно о 21 пострадавшем.

Известно, что РФ совершила комбинированный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 враждебную цель. В частности, на Киев враг запустил около 20 ракет. 

Подробнее о последствиях атаки РФ - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПавлоградДнепропетровская областьхарков