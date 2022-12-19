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Из-за атаки дронов по Киеву и области пострадали двое людей. Фото с места обстрела

Фото: из-за атаки дронов по Киеву и области пострадали двое людей (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

В результате атаки дронами-камикадзе в понедельник, 19 декабря, пострадали двое людей. В Офисе генпрокурора открыли уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"По предварительным данным из-за вражеской атаки пострадали два человека. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 19 декабря 2022 года в результате атаки Киевщины беспилотными летательными аппаратами повреждены объекты критической инфраструктуры.

"Кроме того, на территории Киевской области повреждены частные жилые дома", – добавили в ведомстве.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, россияне выпустили по Киевской области дроны. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.

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