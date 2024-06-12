RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за атаки дронов в Днепропетровской области пострадала семья с ребенком

Фото: из-за атаки дронов в Днепропетровской области пострадала семья с ребенком
Автор: Наталия Гурковская

В Днепропетровской области из-за падения обломков сбитых дронов в ночь на 12 июня пострадала семья с ребенком.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"К сожалению, атака оккупантов не прошла и без последствий. В Синельниковском районе пострадала семья", - рассказал он.

В частности, по данным ОВА, у 13-летнего мальчика - острая реакция на стресс.

"У мужчины 39 лет и женщины 40 лет - резаные раны. Им оказали медпомощь, будут лечиться амбулаторно. Повреждены 9 частных домов", - добавил Лысак.

 

Атака РФ по Украине

В ночь на 12 июня российские войска запустили 30 ракет и дронов по Украине. ПВО сбила практически все вражеские цели, кроме ракеты "Искандер".

При этом, без последствий не обошлось. Во время масштабной воздушной тревоги взрывы гремели в Киеве, а в Киевской области один человек пострадал после падения обломков, на промышленном объекте начался пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВойна в УкраинеДрони