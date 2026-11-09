Из-за атак РФ и блокирования портов: "Метинвест" сократил уплату налогов на 6%

Как изменились налоговые платежи "Метинвеста"

За январь-сентябрь 2026 года Группа "Метинвест" уплатила 13 млрд грн налогов и сборов - это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего сократились поступления от НДС - на 36%, до 914 млн грн. Налог на прибыль снизился на 26%, до 1 млрд грн.

Удары РФ, логистика и квоты давят на металлургов

Ключевым фактором стали прямые российские атаки на производство. В сентябре "Каметсталь" и совместное предприятие "Запорожсталь" приостановили работу после обстрелов.

Всего в августе-октябре два комбината пережили шесть атак с применением 27 баллистических ракет. И это без учета регулярных ударов "шахедами" и КАБами.

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Ситуацию усугубляет блокада черноморских портов. Из-за нее металлургам все сложнее экспортировать продукцию, а альтернативная логистика дороже.

Дополнительное давление создают сокращенные квоты ЕС на украинскую сталь, CBAM, а также рост тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки.

"Мы оказались в критической точке. Металлурги упускают возможность производить и экспортировать сталь, а страна рискует потерять рабочие места и миллиарды гривен налогов", - говорит генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

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По его словам, правительству необходимо прежде всего работать над восстановлением портовой логистики и активнее отстаивать интересы украинской металлургии в ЕС - в частности, по квотам и финансовой составляющей CBAM.

В "Метинвесте" предупреждают: если производство и дальше будет сокращаться из-за обстрелов, логистической блокады и внешних ограничений, вместе с ним будут падать и налоговые поступления, от которых зависят государственный бюджет и промышленные громады.