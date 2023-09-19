Из-за активности Украины на море у России серьезные проблемы со страхованием, - эксперт

Успешные операции против России на Черном море, проведшие украинские силы, создали для россиян очень серьезные вызовы по страхованию, и сделали очень болезненными вопросы торговли.

"По страхованию у них (россиян, - ред.) действительно есть серьезные вызовы. У них проблема с очень старым торговым флотом, потому что многие страны под давлением санкций ЕС и США отказали им в предоставлении услуг. К сожалению, отдельные наши союзники пока продолжают перевозить российские товары - прежде всего Греция, которая лоббирует внутри ЕС отсутствие санкций на этот вид логистики. Но я верю, что нам удастся переломить ситуацию, и даже российское сырье не будет никого интересовать", - отметил Омелян.

Он подчеркнул: вопрос торговли для России очень болезненный, потому что именно черноморскими портами она направляла на экспорт большинство своей продукции, в том числе - через украинские порты, потому что Новороссийск был перегружен.

"Поэтому сейчас, даже если россия способна что-то выработать и найти какого-нибудь покупателя, который с огромным дисконтом будет готов это купить - у них есть вопросы логистического плеча и как это доставить. Сейчас россия с огромными скидками продает газ Китаю. Внутренний рынок лихорадит, они чудом ушли кризисы. Все то, что спланировали Соединенные Штаты, блестяще ударило в одну точку, и российский рынок посыпался", - резюмировал Омелян.

Ранее сообщалось, что мировые лидеры по страхованию сообщили фрахтователям кораблей, работающим в черноморских портах России, что им придется платить премии за риск войны.

Повышение означает, что каждый рейс будет стоить на 200 тысяч долларов дороже, то есть общая стоимость премии превысила психологическую отметку в 1 миллион долларов. Эта сумма еще больше увеличивает общие расходы России на экспорт нефти, резко возросшие с февраля 2022 года из-за санкций.