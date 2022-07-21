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Росіяни активізували обстріли Чернігівської області, б'ють з артилерії та мінометів

Фото: Окупанти продовжують гатити по Чернігівській області (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Україна

Російські війська з опівночі активізували обстріли Чернігівської області. Гатили із міномету 120 калібру, самохідних артилерійських установок, а також з реактивної системи залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Північ".

Вогонь почали вести опівночі з території Росії, після чого було зафіксовано шість вибухів у Новгород-Сіверському районі. Вже вранці в цьому же районі зафіксували ще чотири вибухи. Попередньо, російські війська використовували міномети та артилерію.

Пізніше росіяни обстріляли околиці села Миколаївка з міномета, а по Семенівській громаді вдарили із реактивної системи залпового вогню. Загалом по двом громадам прилетіло майже 30 снарядів.

“Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація поки не надходила”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше окупанти обстрілювали Чернігівську область з реактивної артилерії.

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Російська ФедераціяЧерниговская областьОбстрілВійна в Україні