Окупанти обстріляли Чернігівську область з РСЗВ та артилерії
Російські війська обстріляли прикордонні райони Чернігівської області з РСЗВ та артилерії. Зафіксовано близько 40 прильотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
"Час назад росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада). Є 40 вибухів - приходів (ймовірно стріляли з ракетних систем залпового вогню) і ще 10 ймовірно з артилерії. Попередньо жертв і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше окупанти з мінометів обстріляли прикордонні райони Сумщини.
Також повідомлялося, що протягом 1 липня окупанти випустили понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру по території Сумської області.
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