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Окупанти обстріляли Чернігівську область з РСЗВ та артилерії

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Чернігів, Вівторок 05 липня 2022 15:20
Окупанти обстріляли Чернігівську область з РСЗВ та артилерії Фото: окупанти обстріляли Чернігівську область з РСЗВ (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська обстріляли прикордонні райони Чернігівської області з РСЗВ та артилерії. Зафіксовано близько 40 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Час назад росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада). Є 40 вибухів - приходів (ймовірно стріляли з ракетних систем залпового вогню) і ще 10 ймовірно з артилерії. Попередньо жертв і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше окупанти з мінометів обстріляли прикордонні райони Сумщини.

Також повідомлялося, що протягом 1 липня окупанти випустили понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру по території Сумської області.

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