В Европе оценят возможности НАТО по защите энергетики на фоне агрессии РФ, - СМИ

Бельгия хочет спросить у государств-членов, какой вклад НАТО может внести в борьбу с широким спектром угроз, включая диверсии, кибератаки и тактику гибридной войны. Все члены ЕС также обсудят, как финансировать трансграничную инфраструктуру.

"Война против Украины показала, что энергетика была, есть и, вероятно, будет намеренно и активно использоваться как оружие", - говорится в документе.

Издание указывает, что мониторинг энергетической инфраструктуры в 27 государствах-членах и их морях является непростой задачей, особенно по мере того, как ЕС движется к более цифровой энергетической сети и выделяет децентрализованные возобновляемые источники энергии.

Опыт войны в Украине

После российского вторжения в Украину энергетическая инфраструктура ЕС стала объектом возможного саботажа и самым показательным примером которого стала череда взрывов на газопроводе "Северный поток" в сентябре 2022 года.

Еще один трубопровод, соединяющий Финляндию и Эстонию, был поврежден в прошлом году, тогда как российские военные корабли проходили через Ла-Манш.

"Это происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу энергетической безопасности блока", - добавило издание.