Спустя 50 лет: США разрабатывают новый "самолет судного дня"

Компания Boeing подтвердила, что ВВС США исключили ее из конкурса на разработку преемника самолета E-4B Nightwatch. Это решение стало неожиданностью и может повлиять на ход борьбы за создание нового самолета, известного как "Самолет Судного дня"

ВВС США планируют выделить 889 миллионов долларов в 2024 финансовом году на продолжение разработки нового центра SAOC. В общей сложности ВВС планируют потратить на эту программу 8,3 миллиарда долларов до 2028 финансового года.

В настоящее время ВВС США эксплуатируют четыре самолета E-4B, один из которых постоянно находится в состоянии готовности к вылету. Эти самолеты, основанные на авиалайнерах Boeing 747-200, были построены в 1970-х годах и постепенно устаревают. В связи с этим ВВС США планируют вывести их из эксплуатации в начале 2030-х годов.

Самолет Судного дня - это воздушный командный пункт (ВКП), предназначенный для управления вооруженными силами США в случае ядерной войны.

Самолет выдерживает удары ядерного взрыва, благодаря усиленной конструкции. Он также оснащен защитой от электромагнитного импульса (ЭМИ), которая защищает его от воздействия радиоактивного излучения.

Внутри самолета находится обширный комплекс оборудования, который позволяет высшему командованию США управлять вооруженными силами в условиях ядерной войны. Самолет оснащен современными средствами связи, которые позволяют ему поддерживать связь с различными частями мира. Он также оснащен системами управления оружием, которые позволяют ему контролировать воздушные и наземные силы.

Самолет E-4B обычно находится в постоянной готовности к вылету. Он может быть поднят в воздух в течение нескольких минут после получения сигнала о ядерной атаке. Самолет может находиться в воздухе в течение нескольких дней, что позволяет ему продолжать функционировать даже в условиях разрушения инфраструктуры.