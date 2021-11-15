Через 18 місяців пандемії: Індія відкрилася для вакцинованих туристів

За даними Міністерства охорони здоров'я, туристи, які в'їжджають в Індію, повинні бути повністю вакциновані, слідувати всім протоколам COVID-19 і здати негативний тест на вірус протягом 72 годин після вильоту. Багато хто також повинен буде пройти тест на COVID-19 в аеропорту після прибуття.

Однак мандрівники з країн, що мають з Індією Угоди про взаємне визнання сертифікатів про щеплення, таких як США, Великобританія і багато європейських країн, можуть в'їжджати без проходження тесту на COVID-19.

Це перший випадок, коли Індія дозволила в'їзд в країну іноземним туристам на комерційних рейсах з березня 2020 року, коли вона ввела один з найжорсткіших у світі заборон в спробі стримати пандемію.

Повністю вакцинованим туристам на чартерних рейсах було дозволено в'їжджати в країну з минулого місяця.