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Через 18 месяцев пандемии: Индия открылась для вакцинированных туристов

Автор: Валерия Полищук

С понедельника, 15 ноября, Индия начала разрешать полностью вакцинированным иностранным туристам въезжать в страну на регулярных коммерческих рейсах. Такое решение стало последним ослаблением ограничений по мере снижения заболеваемости и роста вакцинации в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По данным Министерства здравоохранения, туристы, въезжающие в Индию, должны быть полностью вакцинированы, следовать всем протоколам COVID-19 и сдать отрицательный тест на вирус в течение 72 часов после вылета. Многие также должны будут пройти тест на COVID-19 в аэропорту после прибытия.

Однако путешественники из стран, имеющих с Индией соглашения о взаимном признании сертификатов о прививках, таких как США, Великобритания и многие европейские страны, могут въезжать без прохождения теста на COVID-19.

Это первый случай, когда Индия разрешила въезд в страну иностранным туристам на коммерческих рейсах с марта 2020 года, когда она ввела один из самых жестких в мире запретов в попытке сдержать пандемию.

Полностью вакцинированным туристам на чартерных рейсах было разрешено въезжать в страну с прошлого месяца.

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ИндияТуризм