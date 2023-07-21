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Череватый о ситуации под Бахмутом: ВСУ постепенно и неустанно наступают

Фото: представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый (facebook.com sergij cerevatij)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины наступают под Бахмутом и постепенно вытесняют врага, используя тактическое новаторство. Несмотря на значительное преимущество россиян в вооружении и личном составе.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы максимально используем маневры, охваты. Используем разнообразные, так скажем, тактические новаторства для того, чтобы продвигаться равномерно, уверенно, но с минимальными потерями нашего личного состава", - рассказал он.

По его словам, процесс контрнаступательных действий очень размеренный, постоянный, но непрерывный. Он отметил, что это позволяет ВСУ понемногу вытеснять оккупантов из украинской земли.

"Поэтому ежесуточно мы освобождаем сотни метров, еженедельно - километры нашей земли, дойдет время - это будут и десятки километров", - подчеркнул он.

Ситуация под Бахмутом

Напомним, украинские военные с начала лета продолжают контрнаступление по нескольким направлениям.

В частности, их успешное продвижение проходит на Бахмутском направлении. Наши защитники наступают севернее и южнее города. Они уже смогли занять господствующие высоты у Бахмута.

Таким образом, российские оккупанты оказались в ловушке, поскольку весь населенный пункт находится под огневым контролем ВСУ.

Как отмечал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, для возвращения Бахмута уже созданы все условия.

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