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Череватый о продвижении россиян под Бахмутом: пропагандисты хотят доказать микроуспехи

Фото: в ВСУ назвали продвижение россиян под Бахмутом микроуспехами (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Бахмут (Донецкая область) для России стал важной целью, поэтому пропагандисты рассказывают о продвижении на этом участке фронта. На самом же деле для армии РФ - это микроуспехи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Если мы взглянем на ситуацию под Бахмутом, то поймем о какой смехотворной для крупнейшей страны мира территории идет речь. Почему их информационно-психологические операции постоянно распространяются на то, чтобы максимально рассказать о взятии части населенного пункта, нескольких улиц, какой-то высоты", - сказал он.

По словам Череватого, Бахмут для России превратился в "идею-фикс", а не взять его означает проиграть свое государство. Поэтому российские пропагандисты активно рассказывают о минимальных успехах на Бахмутском направлении.

"Вся пропагандистская машина работает на то, чтобы доказать какие-то микроуспехи. Но в течение четырех месяцев после нашего планового отступления из Лисичанска и Северодонецка они ничего не могут сделать", - добавил Череватый.

Напомним, в ВСУ заявили, что украинские войска готовы противостоять атакам врага под Бахмутом, поэтому оккупанты не смогут продвинуться дальше.

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