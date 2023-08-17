Череватый о Лимано-Купянском направлении: россияне перегруппировываются, а ВСУ строят оборону

"Безусловно, там построена мощная оборона. И то, что идут штурмы врага на спад пока, они перегруппировываются, они вынуждены под нашими ударами и мощным отпором, который мы там им предоставили, перегруппировываться, чтобы и дальше пытаться атаковать. Вчера была буквально только одна атака на этом направлении, а сегодня – четыре", – сообщил Череватый.

По его словам, оккупанты начали активнее использовать артиллерию и авиацию в этом направлении. В частности, зафиксирован 541 удар с артиллерии по украинским позициям и было совершено 15 авианалетов боевых вертолетов и штурмовых самолетов.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, наши защитники с начала лета продолжают контрнаступление на отдельных участках фронта. Им уже удалось освободить ряд населенных пунктов и уничтожить большое количество вражеских солдат и техники.

В частности, вчера в Министерстве обороны заявили, что украинские бойцы деоккупировали поселок Урожайное в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.