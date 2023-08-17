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Череватый о Лимано-Купянском направлении: россияне перегруппировываются, а ВСУ строят оборону

Фото: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Армияinform.com.ua)
Автор: Наталья Кава

На Лимано-Купянском направлении украинские силы построили "мощную оборону". Однако армия РФ прибегает к перегруппировке из-за украинских ударов и отпора наступления.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире "Радио Свобода".

"Безусловно, там построена мощная оборона. И то, что идут штурмы врага на спад пока, они перегруппировываются, они вынуждены под нашими ударами и мощным отпором, который мы там им предоставили, перегруппировываться, чтобы и дальше пытаться атаковать. Вчера была буквально только одна атака на этом направлении, а сегодня – четыре", – сообщил Череватый.

По его словам, оккупанты начали активнее использовать артиллерию и авиацию в этом направлении. В частности, зафиксирован 541 удар с артиллерии по украинским позициям и было совершено 15 авианалетов боевых вертолетов и штурмовых самолетов.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, наши защитники с начала лета продолжают контрнаступление на отдельных участках фронта. Им уже удалось освободить ряд населенных пунктов и уничтожить большое количество вражеских солдат и техники.

В частности, вчера в Министерстве обороны заявили, что украинские бойцы деоккупировали поселок Урожайное в Донецкой области.

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Война России против УкраиныКупянскКонтрнаступление ВСУ