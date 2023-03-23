ua ru
Чт, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ контратаковали оккупантов в Бахмуте и западнее города: карты боев ISW

Новина українською →
Киев, Четверг 23 марта 2023 03:50
ВСУ контратаковали оккупантов в Бахмуте и западнее города: карты боев ISW Фото: ВСУ контратаковали оккупантов у Бахмута Донецкой области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные провели ряд контратак в Бахмуте и западнее города, чтобы снизить давление оккупантов на пути снабжения обороняющихся подразделений ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

ВСУ контратаковали оккупантов в Бахмуте и западнее города: карты боев ISWЛуганское направление: вдоль линии Сватово – Кременная проходят позиционные бои

Войска РФ 22 марта провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово – Кременная. По данным росСМИ, оккупанты провели наземные атаки в районе Ямполевки, Терного и Невского (в 17–19 км к северо-западу от Кременной) и совершили наступление в направлении Белогоровки. Также другой блогер заявил, что российские войска атаковали Новоселовское (14 км к северо-западу от Сватово) и Макеевку.

Другие российские источники утверждали, что позиционные бои продолжаются и изменений в линии фронта Старобельского района не происходит.

ВСУ контратаковали оккупантов в Бахмуте и западнее города: карты боев ISWДонецкое направление: ВСУ начали ряд контратак в Бахмуте и вокруг него

Оккупанты продолжали вести наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях 22 марта. Российские источники утверждали, что оккупанты очистили большую часть промышленной территории в Бахмуте, вероятно, имея в виду промышленный комплекс АЗОМ на севере города.

Российский источник также утверждал, что боевики ЧВК "Вагнера" продолжали наступление в районе Орехово-Васильевки, Богдановки, а также на юге Бахмута в районе Мариупольского кладбища. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 21 марта, показала, что боевики ЧВК незначительно продвигались в южной части Бахмута.

ВСУ контратаковали оккупантов в Бахмуте и западнее города: карты боев ISWСвязанный с Кремлем блогер также утверждал, что наемники "Вагнера" возобновили наступательные операции в направлении Предтечино, якобы пытаясь продвинуться к Константиновке (примерно в 21 км к западу от Бахмута).

ВСУ также проводят тактические контратаки на северо-западной и юго-западной окраинах Бахмута. Кроме того, украинские военные начали контратаку к западу от Бахмута, чтобы ослабить давление на трассу Т0504 (Н-32).

Российские войска активизируют наступательные действия в районе Авдеевки. Российские источники утверждали, что оккупанты атакуют Авдеевку с двух направлений: со стороны Орловки на севере (примерно в 12 км к северо-западу от Авдеевки), чтобы перерезать пути снабжения украинских войск, и с юга через Опытное (примерно в 3 км от Авдеевки).

ВСУ контратаковали оккупантов в Бахмуте и западнее города: карты боев ISWЮжное направление: в Севастополе оккупанты пытались уничтожить украинские дроны

Войска РФ якобы перехватили украинские беспилотники недалеко от оккупированного Севастополя в Крыму. На кадрах с геолокацией, снятых 22 марта, видно, что Россия, вероятно, стреляла прямой наводкой по неопознанному объекту (вероятно, по морскому беспилотнику) в воде у Севастопольской бухты, за которым последовал взрыв в воде.

На других кадрах, опубликованных 22 марта, якобы видно, как беспилотники также атакуют Севастополь. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что два моряка уничтожили три украинских беспилотника, нацеленных на российские военные объекты в оккупированном Севастополе.

ВСУ также продолжают расчищать полосу от 20 до 30 км в неустановленном месте на восточном берегу реки Днепр для защиты населения на западном берегу от постоянных обстрелов со стороны РФ. Также украинские силы уничтожили склад российских боеприпасов на Кинбурнской косе.

ВСУ контратаковали оккупантов в Бахмуте и западнее города: карты боев ISW

Ранее в отчете ISW указывалось, что попытка стремительного наступления войск РФ на Авдеевку стоила оккупантам больших потерь и не смогла оттянуть части ВСУ с других направлений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину ВСУ Войска РФ
NEWS
Джанкойский узел. Зачем Украина ударила по нему и как это поможет освободить Крым
Джанкойский узел. Зачем Украина ударила по нему и как это поможет освободить Крым
DAILY
Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина