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До чогось готуються? У Москві анонсували включення тривожної сирени

Фото: у Москві анонсували включення тривожної сирени (pixabay.com)
Автор: Руслан Гаращенко

У Москві анонсували включення тривожної сирени та оповіщення "Увага всім". Жителі російської столиці почують їх 20 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

За даними мерії міста, в середу сигнали сирен оповіщення та гучномовці запрацюють послідовно в різних районах міста з 10:40 до 12:00.

Влада стверджує, що перевірка тривожних сповіщень планова.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України висловив упевненість в тому, що американські партнери надішлють до Києва більше РЗСО HIMARS, в тому числі з ракетами з дальністю польоту 300 км.

Також ми писали, що росіяни посилили оборону Кримського мосту новим обладнанням через страх, що його можуть атакувати українські військові.

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