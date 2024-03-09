Чемпионская битва АПЛ, дебют подростка в Формуле-1 и НХЛ для Европы: анонс выходных в спорте

Гран-при Саудовской Аравии

9 марта, 19:00, Джедда, "Джедда Корниш", телетрансляция на Setanta Sports+

Второй этап нового сезона Формулы-1 снова состоится в нетипичный день. Культурные особенности Ближнего Востока заставили организаторов перенести две гонки на субботу. Этот подход, однако, пока не прибавил интриги – "Ред Булл" в Бахрейне легко оформил дубль. Изюминкой гран-при в аравийской Джедде станет неожиданный дебютант. Британец Оливер Берман оказался за рулем "Феррари" из-за проблем со здоровьем Карлоса Сайнса, слегшего из-за аппендицита.

"Болонья" – "Интер"

9 марта, 19:00, Болонья, "Ренато Даль'Ара", трансляция на MEGOGO

Главный претендент на Скудетто и сенсационный кандидат на финиш в топ-4 Серии А сойдутся в столице Эмилии-Романьи. Яркая "Болонья" под руководством Тьяго Мотты попытается остановить чемпионский экспресс "Интера". Миланцы со Симоне Индзаги во главе за семь туров до конца чемпионата опережают главного конкурента ("Ювентус") на целых 15 пунктов. Следовательно, при определенных обстоятельствах "нерадзурри" уже в понедельник могут стать чемпионами Италии. Но "Болонья" стремится такие планы сорвать.

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити"

10 марта, 17:45, Ливерпуль, "Энфилд", телетрансляция на Setanta Sports

Зато сохраняется интрига в чемпионате Англии. Двое из трех претендентов на титул сыграют очный поединок на "Энфилде". Несмотря на настоящую эпидемию травм у мерсисайдцев, определить однозначного фаворита противостояния сложно. "Манчестер Сити" идет без поражений с начала декабря, но "Ливерпуль" – обычно неудобный соперник для "горожан". Добавляем к этому фактору магию домашней арены и готовых к подвигам воспитанников "красных", и шансы команд выравниваются.

"Питтсбург" – "Эдмонтон"

10 марта, 19:00, Питтсбург, PPG Paints Arena, трансляция на app.setantasports.com

"Пингвинз" пора браться за голову, если Сидни Кросби и компания не собираются во второй раз подряд пролететь мимо плей-офф. Соперник "Питтсбурга" как раз из категории вовремя опомнившихся. Ужасная серия "Ойлерз" едва не похоронила одного из фаворитов досрочно. Но теперь "Эдмонтон" идет на 5-й строчке Западной конференции НХЛ и уверенно проходит в матчи на вылет. Посодействовала этому и разгромная победа над "Пингвинз" (6:1) несколько дней назад. Пора мести?..

"Клипперс" – "Милуоки"

10 марта, 21:00, Лос-Анджелес, Crypto.com Arena, телетрансляция на Setanta Sports

Баскетбольные коллективы Тайронна Лю и Дока Риверса уже оформили по четыре десятка побед в регулярке. И "Клипперс", и "Бакс" довольно уверенно чувствуют себя среди лидеров на Западе и Востоке соответственно. Такая диспозиция команд будет способствовать зрелищности поединка. Что-то подобное случилось в ночь на понедельник, когда на 41 пункт Дамиана Лилларда звезды "Лос-Анджелеса" Пол Джордж и Джеймс Харден ответили 58-ю очками на двоих. "Милуоки" дожал "Клипперс" в финальной четверти.