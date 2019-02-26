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У чемпіонаті Італії відсторонили від роботи арбітра за спірний пенальті

Новини » Спорт    26.02.2019 - 14:44
У чемпіонаті Італії відсторонили від роботи арбітра за спірний пенальті
Фото: "Фіорентина" - "Інтер" (twitter.com/Inter)

Він також не буде працювати на матчах "Інтера" в частині сезону, що залишилась

Головний арбітр матчу 25 туру італійської Серії А "Фіорентина" - "Інтер" (3:3) Розаріо Абісс отримав покарання за свою роботу. Про це повідомляє Football Italia.

На 96 хвилині зустрічі за рахунку 2:3 арбітр угледів грою рукою з боку захисника "нерадзуррі" Даніло Д'Амброзіо і призначив пенальті. Однак перед тим як ухвалити остаточне рішення, суддя скористався відеоповтором, витративши близько 5 хвилин на вивчення моменту, після чого все ж вказав на точку.

Завдяки рішенню рефері і реалізованому Жорданом Веретою пенальті на 11 доданій хвилині, "фіалки" врятувалися від поразки, завершивши матч внічию.

В результаті Абісс відсторонений від роботи до 24 березня 2019 року і пропустить три наступні туру Серії А. Ба більш, арбітр більше не буде обслуговувати матчі "Інтера" в нинішньому сезоні.

 

"Інтер" посідає третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Італії з 47 очками. "Фіорентина" йде на дев'ятому місці, у команди 36 балів.

Нагадаємо, в чемпіонаті Італії хочуть продовжити зимове трансферне вікно.

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