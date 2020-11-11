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Чемпіонат України продовжать грати на вихідних, незважаючи на карантин

Автор: Роман Тверденко

Чемпіонат України в Прем'єр-лізі, Першій та Другій лігах продовжать грати на вихідних, незважаючи на введення карантину вихідного дня. Також дозволено грати матчі у містах, що раніше перебували в "червоній зоні" карантину.

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Про це повідомив глава Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Керівництво УАФ домовився з Міністерством охорони здоров'я, щоб проведення футбольних матчів не припиняли у вихідні, незважаючи на фактичний локдаун в суботу і неділю. Можливість грати на вихідних збережеться щонайменше до кінця року.

Також разрешно грати в населених пунктах, які були в "червоній зоні" карантину. Раніше футбольні клуби в УПЛ переносили матчі в міста не з "червоної зони". Зараз же зонування карантинних обмежень просто скасовано.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів затвердив карантин вихідного дня. Він буде діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка протягом мінімум трьох тижнів. У той же час уряд відмовився від адаптивного карантину і повернуло загальнонаціональні обмеження. Тепер вся територія України опиниться в "помаранчевій зоні карантину.

Зазначимо, що сьогодні збірна України зіграє проти Польщі товариський поєдинок на виїзді. Початок матчу в 21:45.

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