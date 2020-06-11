Чемпіонат Іспанії відновлює сезон після вимушеної перерви

Футбольний чемпіонат Іспанії в четвер, 11 червня, відновить свої матчі після вимушеної перерви через пандемію коронавірусу. Перший після вимушеної перерви 28 тур розтягнеться на чотири дні.

Про це повідомляється на сайті Ла Ліги.

Прімера склала розклад таким чином, що кожен день буде проходити хоча б один поєдинок турніру.

Стартує чемпіонат безкомпромісним севільським дербі між "Севільєю" і "Бетісом". Поєдинок пройде в "Севільї" на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан". Стартовий свисток зустрічі пролунає о 23:00 за київським часом. У прямому ефірі матч покаже телеканал "Футбол 1".

Потім два матчі будуть зіграні в п'ятницю, чотири - в суботу, і ще три - в неділю.

Програма трансляцій:

12 червня, 17:50 Севілья - Бетіс (Футбол 1)

12 червня, 20:25 Гранада - Хетафе (Футбол 3)

12 червня, 22:55 Валенсія - Леванте (Футбол 1)

13 червня, 15:00 Еспаньол - Алавес (не транслюватиметься)

13 червня, 18:25 Сельта - Вільярреал (Футбол 3)

13 червня, 20:25 Леганес - Вальядолід (Футбол 3)

13 червня, 22:55 Мальорка - Барселона (Футбол 1)

14 червня, 14:55 Атлетік - Атлетіко (Футбол 3)

14 червня, 20:25 Реал Мадрид - Ейбар (Футбол 2)

14 червня, 22:55 Реал Сосьєдад - Осасуна (Футбол 3)

У чемпіонаті лідирує каталонська "Барселона", яка на два очки випереджає мадридський "Реал" і на 11 очок "Севілью".

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я Іспанії розгляне можливість допуску уболівальників на матчі чемпіонату країни поточного сезону.