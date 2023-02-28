Чемпион мира-2009 побил мировой рекорд по скорости работы на тренажере Формулы-1

Бывший пилот Королевских автогонок Дженсон Баттон попал в Книгу рекордов Гиннеса с новым скоростным рекордом работы на тренажере Batak.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GPFans .

43-летний британец стал новым рекордсменом планеты по скорости реакции. Он обновил на два пункта предыдущее достижение во время работы на устройстве Batak.

Баттон выполнил 58 нажатий за 30 секунд. Ранее скоростной рекорд по работе с тренажером для отработки реакции, периферийного зрения и координации принадлежал иранцу Арше Шахриархи (56 нажатий). Принцип работы устройства прост – испытуемый должен как можно быстрее нажимать на расположенные вдоль рамы тренажера несистемно загорающиеся лампочки.

"Свой неофициальный рекорд я установил, когда мне было 20 с лишним лет. Замечательно, что я все способен на подобное 20 лет спустя", – кратко прокомментировал достижение Баттон.

Британский пилот выступал в Формуле-1 в 2000-2017 гг. После дебюта в составе "Уильямса" он также гонялся на болидаї "Рено", БАР ("Хонды"), "Брауна" и "Макларена". В сезоне-2009 Баттон сенсационно стал чемпионом мира, одержав 6 побед за чемпионат.