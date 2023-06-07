Чемпион НБА-2020 стал главным тренером неудачников плей-офф сезона

49-летний специалист стал наставник аризонцев после посредственного сезона "Санз". В сезоне 2022/23 "Финикс" завершил выступления во втором раунде плей-офф, вылетев от будущего финалиста "Денвера".

Вогель вернется к тренерской деятельности после годовой паузы. После прошлого сезона тренера уволили из "Лейкерс". У руля калифорнийцев он провел три сезона, завоевав с "Лос-Анджелесом" чемпионский титул НБА в дебютном сезоне.

Должность наставника "Санз" стала вакантной после отставки Монти Уильямса. Лучший тренер ассоциации в сезоне 2021/22 потерял работу после неудачи против "Денвера". Новый баскетбольный год он начнет в Мичигане.

Кто такой Фрэнк Вогель

Уроженец Нью-Джерси, на студенческом уровне выступал в баскетбольной команде Хуанита Колледжа.

В 1994 году перебрался в Университет Кентукки, где являлся студенческим менеджером "Уайлдкэтс" под руководством главного тренера Рика Питино. В сезоне 1995/96 тренер возродил юниорскую команду, где выступал и Вогель. Позже Питино забрал помощника в "Бостон Селтикс".

Там Вогель начал карьеру с видеоаналитика, а завершил ассистентом главного тренера. Работал помощником менеджера в "Филадельфии" и "Индиане". В 2011-2016 гг. самостоятельно тренировал "Пэйсерс", а затем провел два сезона у руля "Орландо".