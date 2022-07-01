Чемпион мира и Европы Зантарая отказался от всех титулов: причина заслуживает уважения

Знаменитый украинский дзюдоист Георгия Зантарая в знак протеста направил в Международную федерацию дзюдо письмо с просьбой лишить его всех регалий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna.com .

Чемпион мира-2009 и трехкратный чемпион Европы в шоке от решения функционеров допустить к международным соревнованиям спортсменов из РФ и Беларуси. Он назвал "недостойным" поступок президента федерации и предсказал тому раскаяние.

"За несколько дней до турнира серии "Большого шлема", когда увидел жеребьевку и то, что там представлены спортсмены из Беларуси и России, написал официальное письмо в Международную федерацию дзюдо с просьбой лишить меня всех титулов", - рассказал Зантарая.

По его словам, решение он принял без помощи других. Также спортсмен добавил, что завоеванные на протяжении 25 лет награды – ничто по сравнению с человеческими жизнями.

"Сделать такой шаг меня может заставить только внутреннее чувство, крик души и желание помочь своей стране. Если мои медали хоть каким-то образом помогут сохранить хотя бы одну жизнь, я буду благодарен", - добавил Зантарая.

Ранее Международная федерация дзюдо допустила белорусов и россиян к соревнованиям под нейтральным флагом. В ответ Украина начала бойкотировать все международные соревнования по дзюдо из-за отсутствия наказания для представителей стран-агрессоров.