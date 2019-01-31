Чемпіон IBF відмовився брати участь в півфіналі другого сезону WBSS

Українець Віктор Постол є офіційним запасним турніру

Чемпион IBF в первом полусреднем весе Иван Баранчик (19-0, 12 КО) отказался принимать участие в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), где он должен был сразиться с шотландцем Джошем Тейлором (14-0, 12 КО). Об этом менеджер белоруса Дейв Маквотер рассказал в интервью ESPN.

Решение покинуть турнир было принято из-за неопределенности с датой полуфинального боя, который, согласно плану, должен был состояться в период с января по март, но до сих пор не анонсирован, а также сомнений в том, что организаторы WBSS в состоянии выполнить свои финансовые обязательства.

В свою очередь представитель WBSS, отвечая на запрос ESPN, заявил, что организаторы не получали никакого уведомления о выходе Ивана Баранчика из турнира.

Официальным запасным турнира в этом весе является украинец Виктор Постол (30-2, 12 КО).

В четвертьфинальном поединке WBSS, состоявшемся в октябре 2018 года, 26-летний Баранчик одержал досрочную победу над не имевшим до этого поражений Энтони Йигитом (21-1-1, 7 КО) и завоевал вакантный пояс IBF.

Напомним, украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, объединив все четыре пояса - WBC, WBO, WBA и IBF, а также первым в истории победителем WBSS.