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Чемпион Формулы-1 последним показал машину на сезон-2024: фото

Фото: Макс Ферстаппен и Серхио Перес скромно стоят рядом с RB20 (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Ведущая команда Королевских автогонок "Ред Булл" продемонстрировала болид на предстоящий соревновательный год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

Австрийская команда с дислокацией в Соединенном Королевстве провела презентацию обновленной машины. Болид на новый сезон получил индекс RB20.

"Ред Булл" внес косметические изменения в дизайн авто, которые в 2024 году будут пилотировать Макс Ферстаппен и Серхио Перес. Главным цветом остался темно-синий. Желтый, красный и белый цвета снова будут иметь дополнительные роли, в частности для названий спонсоров.

Вид ливреи "Ред Булла" не стал секретом конюшни. Еще несколько дней назад в сеть "слили" фотографии болида с тестовой сессии на трассе "Сильверстоун" для маркетинговых съемок. В боевых условиях машины опробуют на тестах в Бахрейне 21-23 февраля.

Предыдущий сезон F1 завершился полным триумфом "Ред Булла". Лидер команды Ферстаппен завоевал третий чемпионский титул, а конюшня в шестой раз в истории триумфовала в Кубке конструкторов. Второй гонщик команды Перес стал вице-чемпионом мира.

 

 

К слову, ранее вспомнили сотрудничестао "Феррари" с чемпионами мира на фоне перехода Хэмилтона.

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Формула-1