Чемпион Европы-2016 возглавил сборную Польши

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

68-летний специалист поведет "Кадру" в квалификацию к чемпионату Европы-2024. В группе E отбора поляки встретятся со сборными Чехии, Молдовы, Албании и Фарерских островов.

Для Сантуша сборная Польши – третья национальная команда в тренерской карьере. В 2010-2014 гг. он работал с Грецией, а в последующие 8 лет тренировал главную команду на родине. Со сборной Португалии тренер триумфовал на Евро-2016 и в Лиге наций 2018/19.

Сантуш будет работать с "бело-красными" минимум два цикла. Его контракт с местной ассоциацией был подписан до лета 2026 года. Вместе с именитым специалистом в лагере сборной Польши будет работать и его тренерский штаб.

Сантуш стал третьим иностранцем во главе "Кадры" в истории. Ранее с национальной командой работали нидерландец Лео Бенхаккер и португалец Паулу Соуза. Самым высоким достижением сборной остаются бронзовые награды ЧМ-1974 и Мундиаля-1982.