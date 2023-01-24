Чемпион Европы-2016 возглавил сборную Польши
Польский футбольный союз определился с главным тренером команды. Вакантную должность занял Фернанду Сантуш.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
68-летний специалист поведет "Кадру" в квалификацию к чемпионату Европы-2024. В группе E отбора поляки встретятся со сборными Чехии, Молдовы, Албании и Фарерских островов.
Для Сантуша сборная Польши – третья национальная команда в тренерской карьере. В 2010-2014 гг. он работал с Грецией, а в последующие 8 лет тренировал главную команду на родине. Со сборной Португалии тренер триумфовал на Евро-2016 и в Лиге наций 2018/19.
Сантуш будет работать с "бело-красными" минимум два цикла. Его контракт с местной ассоциацией был подписан до лета 2026 года. Вместе с именитым специалистом в лагере сборной Польши будет работать и его тренерский штаб.
Сантуш стал третьим иностранцем во главе "Кадры" в истории. Ранее с национальной командой работали нидерландец Лео Бенхаккер и португалец Паулу Соуза. Самым высоким достижением сборной остаются бронзовые награды ЧМ-1974 и Мундиаля-1982.
OFICJALNIE— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) January 24, 2023
Fernando Santos nowym selekcjonerem reprezentacji Polski!
К слову, ранее Петраков возглавил сборную Армении после отставки из национальной команды Украины.
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