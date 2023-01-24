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Чемпион Европы-2016 возглавил сборную Польши

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Варшава, Вторник 24 января 2023 14:18
Чемпион Европы-2016 возглавил сборную Польши Фото: Фернанду Сантуш отдал 8 лет сборной Португалии (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорцив

Польский футбольный союз определился с главным тренером команды. Вакантную должность занял Фернанду Сантуш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

68-летний специалист поведет "Кадру" в квалификацию к чемпионату Европы-2024. В группе E отбора поляки встретятся со сборными Чехии, Молдовы, Албании и Фарерских островов.

Для Сантуша сборная Польши – третья национальная команда в тренерской карьере. В 2010-2014 гг. он работал с Грецией, а в последующие 8 лет тренировал главную команду на родине. Со сборной Португалии тренер триумфовал на Евро-2016 и в Лиге наций 2018/19.

Сантуш будет работать с "бело-красными" минимум два цикла. Его контракт с местной ассоциацией был подписан до лета 2026 года. Вместе с именитым специалистом в лагере сборной Польши будет работать и его тренерский штаб.

Сантуш стал третьим иностранцем во главе "Кадры" в истории. Ранее с национальной командой работали нидерландец Лео Бенхаккер и португалец Паулу Соуза. Самым высоким достижением сборной остаются бронзовые награды ЧМ-1974 и Мундиаля-1982.

К слову, ранее Петраков возглавил сборную Армении после отставки из национальной команды Украины.

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