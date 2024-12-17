В "Челси" сделали заявление о положительном допинг-тесте Мудрика: что известно

Согласно официальному заявлению, украинец "категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещенных веществ".

"И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что стало причиной неблагоприятного результата", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что других комментариев от "Челси" пока не будет.

Между тем, по данным "ТаТоТаке", существует большая вероятность, что запрещенным препаратом, который обнаружили в крови Мудрика, является милдронат (мельдоний). Он запрещен WADA с 2016 года.

Считается, что в случае его применения организм лучше выдерживает нагрузки, экономно использует кислород и быстро восстанавливает энергетические резервы. Среди украинцев положительный допинг-тест на милдронат за последние годы сдавали в частности гимнаст Олег Верняев и биатлонистка Ольга Абрамова.